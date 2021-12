Michael Welsch ist neuer sächsischer Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen. Der Verwaltungs- und Politikwissenschaftler folgt im Amt auf Stephan Pöhler. Der ist am Freitag von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Dresden verabschiedet worden. Pöhler scheidet im Alter von 70 Jahren aus dem Ehrenamt aus, für das er sich nach mehr als 16 Jahre lang eingesetzt hatte. Sein Nachfolger ist erster hauptamtlicher Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderungen in Sachsen.