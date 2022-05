Sachsens Regierung hat am Dienstag für Dresden und Leipzig eine Mietpreisbremse beschlossen. Damit dürfen die Preise für Wohnungen bei Neuvermietungen nicht unbegrenzt nach oben gezogen werden. Die Mietpreisbremse erlaubt eine Mieterhöhung bis zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete – doch keine Mietsteigerung darüber hinaus. Das gilt allerdings nicht für Neubauten und auch nicht bei Erstbezug von Altbauten nach einer umfassenden Sanierung. Auch wenn zuvor schon höhere Mieten für die Wohnung gezahlt wurden, greift das Instrument nicht.

Neben neuen MieterInnen, werden in Dresden und Leipzig auch Menschen in bestehenden Mietverhältnissen geschützt. Ihre Mieten dürfen innerhalb von drei Jahren nur um maximal 15 Prozent angehoben werden. Die entsprechende Regelung zur abgesenkten Kappungsgrenze hatte das Kabinett bereits im Juni 2020 bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Auch diese Regelung war im Koalitionsvertrag vereinbart worden.

"Die Mietpreisbremse für Dresden kommt. Im Zusammenspiel mit Mietspiegeln und der bereits jetzt wirksamen Kappungsgrenze für Bestandsmieten gewinnen wir Zeit, bis ausreichend bezahlbare Wohnungen verfügbar sind", erklärte Albrecht Pallas, wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. "Die Mietpreisbremse für Dresden war längst überfällig. Ich habe mich im Landtag zusammen mit der SPD-Fraktion vehement dafür eingesetzt. Jetzt kommt sie endlich und ist ein wichtiges Signal an die Mieterinnen und Mieter in Dresden."

Die Mietpreisbremse könne besonders Familien und Menschen mit mittleren und kleineren Einkommen bei der Wohnungssuche helfen. Selbst Familien mit guten Einkommen scheuen einen Umzug in größere Wohnungen, weil die Mieten einen überproportional großen Anteil ihres Einkommens ausmachten.

SPD-Politiker Pallas wirft dem Dresdner Oberbürgermeister vor, sich nicht um das Thema Wohnungen gekümmert zu haben. "Dirk Hilbert hat die Mietpreisbremse abgelehnt. Ansonsten hat er wie so oft alles laufen gelassen. Beim Thema Mieten wäre ohne die Stadtratsfraktionen gar nichts in der Stadt passiert", erklärte Pallas. "Erst kurz vor der Wahl will er Wohnungen aus dem Bestand der Vonovia zurückkaufen. Das ist nicht nur viel zu spät, sondern bislang bleibt völlig unklar, wie das laufen soll. Das sieht nach Wahlkampfmanöver aus."