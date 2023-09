Das ist die Geschichte von Baydaa Taher-Ali. Sie ist mit ihrer Familie im Jahr 2015 aus dem Irak nach Deutschland geflüchtet. Inzwischen absolviert die junge Frau eine Ausbildung zur Pflegefachkraft – einem Beruf, in dem neue Kräfte dringend gebraucht werden. Doch der Berufseinstieg wurde der 29-Jährigen durch die Ausländerbehörde in Sachsen erschwert. So wie ihr geht es etlichen Migranten. Das zeigen die Recherchen von MDR Investigativ.

Taher-Ali hatte nach ihrer Ankunft in Deutschland einen Asylantragt gestellt. Mit ihrer Familie wurde sie dem Erzgebirgskreis zugewiesen und in einem Haus in Marienberg untergebracht. Knapp sechs Jahre wohnte sie dort mit ihrer Mutter, drei Brüdern und einer Schwester. 2020 hatte sie einen Job als Pflegehilfskraft im 30 Kilometer entfernten Chemnitz angenommen. Das Monatsticket kostete 141 Euro.

Der einzige Bus nach Chemnitz fährt einmal pro Stunde – am Wochenende nur alle zwei Stunden. Dann startet die früheste Verbindung um neun Uhr. Der Frühdienst beginnt allerdings bereits um sechs Uhr. Die Lösung für Taher-Ali: Sie wechselte mit Kollegen Schichten und übernahm den Spätdienst, wenn es ging. "Oder mit Taxi fahren", sagt sie. Das kostet über 60 Euro. Hinzu kam, dass der Bus im Winter oft Verspätung hatte und die Fahrt ohnehin jeweils mehr als eine Stunde dauerte.

Antrag auf Umzug zum Arbeitsort: Abgelehnt

Weil ihre Arbeit darunter leidet, wollte Taher-Ali nach Chemnitz umziehen. Damals befindet sie sich im laufenden Asylverfahren und muss deshalb einen Antrag auf sogenannte Umverteilung stellen. In Sachsen werden Asylbewerber in einer Aufnahmeeinrichtung registriert und anschließend einer bestimmten Kommune und Wohnung zugewiesen. Nur mit einem genehmigten Antrag auf Umverteilung, darf man in eine andere Kommune umziehen.