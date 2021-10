Die Bundespolizei hat an der deutsch-polnischen Grenze seit Anfang Oktober insgesamt 1.270 illegal eingereiste Menschen in Sachsen aufgegriffen. "Die Personen sind ohne erforderliches Visum nach Deutschland eingereist oder wurden eingeschleust", teilte die Bundespolizeidirektion Pirna am Dienstag mit. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen seien sie an Einrichtungen der Erstaufnahme übergeben worden. Die Betroffenen stammen demnach vor allem aus dem Irak, Syrien, Jemen und Afghanistan. Damit ist die Zahl gegenüber den Vormonaten deutlich nach oben gegangen. Im August und September wurden insgesamt 750 illegal eingereiste Personen in Sachsen registriert.

Entspannung der Lage nicht in Sicht

Ähnlich entwickelte sich auch die Lage in den anderen an Polen angrenzenden Bundesländern. Nach Angaben des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam vom Montag waren bis zum 24. Oktober insgesamt 4.246 illegal eingereiste Menschen an der deutsch-polnischen Grenze von Mecklenburg-Vorpommern über Brandenburg bis Sachsen "mit Belarus-Bezug" festgestellt worden.

Seit August 2021 ist die Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze einem hohen Migrationsdruck ausgesetzt, der sich insbesondere aus der Migrationslage im Zusammenhang mit der Durchreise von Migranten über Belarus und die Republik Polen ergibt. Eine Entspannung der Lage zeichnet sich derzeit nicht ab. Bundespolizeipräsidium Potsdam

Kretschmer und von der Leyen im Gespräch