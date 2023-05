Die Bundespolizei erklärte weiter: "Wurden in den Sommermonaten 2022 die meisten unerlaubt eingereisten Personen noch in Zügen aus Prag kommend am Hauptbahnhof in Dresden festgestellt, so hat sich der Schwerpunkt aktuell auf die grenzüberschreitenden Straßenverbindungen verschoben" - besonders viele an der polnisch-deutschen Grenze an der A4.



Die meisten Geflüchteten kämen in Pkw oder Kleinbussen über die Grenze. "Personen sitzen dabei teils übereinander und im Kofferraum." Schleusungen in Kleintransportern oder Sattelzügen - "sogenannte Behältnisschleusungen - sind im Vergleich selten" - aber "besonders gefährlich und zeugen von einer besonderen unmenschlichen Behandlung", so die Bundespolizei.