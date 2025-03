Die Ukraine müsse weiter unterstützt werden, sonst werde Deutschland, Europa zum Spielball der Großmächte. Jetzt sei die letzte Chance noch Einfluss zu nehmen. "Die Frage, die man sich stellen muss: Ist eigentlich das Ziel Putins nur die Ukraine? Wenn man den Worten von Putin Glauben schenkt, wie man früher ja auch hätte den Worten von Hitler Glauben schenken müssen, dann ist ja die Zielsetzung klar. Erstens: Amerika raus aus Europa, zweitens ein Westeuropa, was praktisch so eine Art Protektorat für Russland darstellt. Und eben eine Vormachtstellung von Russland. Ich will ein solches Europa nicht haben", sagt Milbradt.