Kohleausstieg Kritik an Fördermittelverteilung in sächsischen Kohlerevieren

Zudem fließt das Geld nicht nur in Projekte, die Forschung oder Wirtschaft dienen. So wurde bereits der Ausbau diverser Kindergärten gefördert oder Umbaumaßnahmen in einem Rathaus. Leipzigs IHK-Präsidenten Kristian Kirpal ärgert das: "Also das wäre berechtigt, wenn es in Gebieten ist, wo wir einen weiteren Ausbau der Wirtschaftsansiedlungen haben. Wo wir diese Strukturen brauchen. Aber das jetzt generell pauschal an allen Standorten zu fördern, bis hin zu barrierefreien Rathäusern halte ich nicht für zielführend. Wir müssen die Projekte angreifen, bei denen es wirklich um die Arbeitsplätze geht, wo wir den Menschen insgesamt eine Zukunft geben können."