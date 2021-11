Sirenen und Technikübersicht in Sachsen - In Sachsen gibt es derzeit rund 3.200 Sirenen.

- 75 Prozent sind Motoren-Sirenen.

- Bei etwa 15 Prozent besteht die Möglichkeit einer Sprachdurchsage.

- Rund neun Prozent aller Sirenen funktionieren unabhängig vom Stromnetz.

- Nach dem Hochwasser 2002 stellte der Freistaat den Kommunen rund 1,3 Millionen Euro zur Erneuerung des Sirenennetzes an Gefährdungsschwerpunkten zur Verfügung.



Quelle: Innenministerium Sachsen