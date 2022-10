Inflation und Energiekrise Steigender Mindestlohn sorgt für Sorgenfalten bei kleinen Betrieben in Sachsen

Seit dem 1. Oktober gilt in Deutschland der neue gesetzliche Mindestlohn. Er wird zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben - auf dann zwölf Euro pro Stunde. Das bedeutet: Mehr Geld für mehr als eine halbe Million Menschen in Sachsen. So viele haben nämlich laut Deutschem Gewerkschaftsbund im Freistaat Anspruch auf den Mindestlohn. Viele Unternehmen dagegen, die diesen Lohn zahlen müssen, sehen die Anhebung kritisch.