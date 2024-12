Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Neue Landesregierung Sachsens neues Kabinett: Das sind Kretschmers Ministerinnen und Minister

Hauptinhalt

19. Dezember 2024, 08:45 Uhr

Am Mittwoch wurde Michael Kretschmer als Ministerpräsident in Sachsen vereidigt. Am Donnerstag hat er seine neuen Ministerinnen und Minister vorgestellt. Sie sollen am Vormittag im Landtag vereidigt werden.