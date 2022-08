Energie-Krise Ministerpräsident Kretschmer fordert Fracking als Ersatz für russisches Erdgas

Je mehr sich die Energie-Krise in Deutschland zuspitzt, umso lebhafter wird die Diskussion um eine Alternative zu russischem Gas geführt. Am Wochenende hat sich auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erneut in die Debatte eingemischt. Er plädiert für eine Gas-Gewinnung durch Fracking in Deutschland.