So wären rund 70 Prozent der Befragten in ihrer Jugend körperlich misshandelt worden, ein Drittel davon hätten die physische Gewalt direkt in den Erziehungsanstalten erfahren. 17 Prozent gaben an, in den Heimen sexuell missbraucht worden zu sein. Besonders in den Spezialheimen, die für "Härtefälle" vorgesehen waren, hätten sich die Misshandlungen gehäuft, zeigt die Studie. Berüchtigt war der geschlossene Jugendwerkhof in Torgau. Hier standen Einzelarrest und weitere Formen der Erniedrigung an der Tagesordnung.