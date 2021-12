Schlagzeilen machte das erste Verfahren gegen mutmaßliche Linksextremisten . Die Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte müssen sich wegen sechs brutaler Angriffe auf Personen aus der rechten Szene in Sachsen und Thüringen zwischen 2018 und 2020 verantworten. Der Prozess wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung pausiert über den Jahreswechsel.

Von Kindesmissbrauch bis Mord reichten die von den Strafkammern der Landgerichte verhandelten Fälle. In Dresden wurde ein Sozialassistent, der sich an zwei bis drei Jahre alten Mädchen in seiner Kita vergangen hatte, zu sechs Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall Münster in Nordrhein-Westfalen bekam ein Mann aus Pirna sieben Jahre. Er soll mit dem Haupttäter von Münster sowie anderen Männern dessen Ziehsohn missbraucht haben. Gegen einen Angeklagten, der sich an zwei wenige Monate alten Säuglingen vergriffen hatte, die Taten filmte und ins Internet stellte, verhängten die Richter über 13 Jahre und die anschließende Sicherungsverwahrung.