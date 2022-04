In Sachsen sind Lehrgänge an Sportbootschulen für Motorbootführerscheine stark nachgefragt. Das hat eine Umfrage bei Sportbootschulen ergeben. Zentren des Wassersports sind im Freistaat die Elbe, das Leipziger Neuseenland und das Lausitzer Seenland.

Seit zwei Jahren habe man voll zu tun und es häufen sich die Anfragen für Lehrgänge für Bootsführerscheine, sagte, Andreas Metzner von der Yachtschule Dresden. Vor allem die 500 bis 600 Euro teure Ausbildung am Motorboot werde stark nachgefragt, so Metzner. Und das, obwohl die wenigsten ein eigenes Boot besitzen oder sich zulegen wollen.

Mangelware an freien Liegeplätzen herrscht an den Seen im Leipziger Süden. Interessenten würden auf eine Warteliste gesetzt, sagt Kay Böhme vom Club Nautique in Leipzig. Denn auch hier nehme die Nachfrage nach Bootsführerscheien zu. Wohl als Folge der Pandemie, von Homeoffice, Kurzarbeit und der Unsicherheit bei der Urlaubsplanung hätten wohl einige die freie Zeit für eine Sportbootausbildung genutzt, mutmaßt Böhme.



Den Trend, einen Motorbootführerschein zu erwerben, bestätigt auch Patrizia Herold, die Chefin von Wassersport-Freizeit-Herold. Viele Menschen blieben während des Urlaubs im Inland und manche mieteten sich dafür sogar ein Hausboot. Möglicherweise sei vor allem der Binnen-Führerschein für Motorboote deswegen besonders gefragt, vermutet Herold. Im Leipziger Neuseenland dürfen jedoch nicht überall Motorboote fahren. "Der Cospudener, der schönste der Seen, ist für Motorboote nicht frei - nur für Segler", sagte Patrizia Herold. Auf den Zwenkauer See dürften hingegen auch Motorboote ihre Runden ziehen.