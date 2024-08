Am Wochenende haben sich in Sachsen mehrere schwere Motorradunfälle ereignet. Am Sonntagvormittag fuhren an der Kamerunkreuzung bei Neueibau im Landkreis Görlitz ein Auto und ein Motorrad ineinander. Nach Angaben der Polizei wollte die 67 Jahre alte Autofahrerin nach links abbiegen. Dabei habe sie die Vorfahrt des geraudeaus fahrenden Motorrads nicht beachtet. Der 50 Jahre alte Fahrer, die 47 Jahre alte Soziusfahrerin und die Autofahrerin wurden bei dem Unfall alle schwer verletzt.