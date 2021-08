Wir haben ein schwankendes Auftreten, so wie früher auch. Die Stiche sind noch genauso, wie sie früher auch waren. Die Stiche werden problematisch, wenn wir daran kratzen. Das heißt, der Stich der Mücke ist eher unproblematisch, wird aber durch Kratzen oder Reiben an der Einstichstelle oftmals mit Bakterienkeimen versorgt, so dass es zu Sekundärinfektionen kommen kann. Das heißt, Bakterien treten ein, es kommt zu Ödembildung, zu Eiterungen, und das sind dann die Ursachen, warum wir letztendlich zum Arzt müssen.

Ich muss vorab etwas klarstellen: Mücken übertragen nicht die Krankheiten, sie übertragen die Erreger. Dazu bedarf es eines komplexen Schlüssel-Schloss-Prinzips und nicht jede Mücke kann jeden Erreger übertragen. Aber natürlich gibt es in Mitteldeutschland Mücken, die in dieser Hinsicht gefährlich werden können. Über unsere einheimischen Mücken ist zwar noch nicht so viel bekannt,wir wissen aber, dass sie in der Lage sind Krankheitserreger zu übertragen. Zum Beispiel das West-Nil-Virus. Man muss auch davon ausgehen, dass invasive Arten, sofern sie sich weiter ausbreiten und dann auch in Mitteldeutschland etablieren, auch in der Lage sind, Krankheitserreger aufzunehmen. Wichtig ist: Eine bestimmte Mückenart oder Mückenpopulation ist nicht per se mit Erregern belastet. Sie wird erst mit Erregern konfrontiert, beispielsweise durch einen infizierten Tropenrückkehrer.