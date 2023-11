Illegaler Müll an Sachsens Straßen hat dieses Jahr Kosten von fast einer Million Euro verursacht. Wie das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, haben die Straßenmeistereien bis Oktober für das Einsammeln und Entsorgen von Müll an Staats- und Bundesstraßen jeweils rund 450.000 Euro ausgegeben.

Im vergangenen Jahr lagen die Kosten für die Müllentsorgung allein an den Bundesstraßen sogar bei knapp 600.000 Euro. Im Jahr 2021 war das Sammeln und Entsorgen von Müll mit 600.000 Euro an Staats- und 650.000 Euro an Bundesstraßen noch teurer gewesen, hieß es. In den Beträgen sind demnach die Kosten der Straßenmeistereien der sächsischen Landkreise enthalten. Die Aufwendungen der Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig sind darin nicht enthalten.