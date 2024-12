In den sächsischen Haushalten fielen im vergangenen Jahr rund 1,6 Millionen Tonnen Abfall an. Das entspricht einem Pro-Kopf-Aufkommen von etwa 395 Kilogramm Haushaltsabfällen, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in seiner aktuellen Bilanz mitteilte. Damit blieb das Müllaufkommen im Freistaat auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.