Der personelle Neustart sei notwendig, um "das Vertrauen in die für die Kriminalitätsbekämpfung zentrale Behörde und ihre Führung wiederherzustellen", sagte die Sprecherin des Innenministeriums, Silvaine Reiche, in Dresden. "Zudem werden externe und unabhängige Experten unter anderem untersuchen, ob und welche Umstände in der Organisation, Führung und Dienstaufsicht der Spezialkräfte diese Verfehlungen begünstigt haben."

Neue Präsidentin des LKA, Sonja Penzel Bildrechte: Sächsisches Staatsministerium des Innern

Bereits in der Vorwoche hatte das Ministerium mitgeteilt, dass die bisherige Leiterin der Polizeidirektion Chemnitz, Sonja Penzel, neue Präsidentin des Landeskriminalamtes wird. Sie tritt dieses Amt am 1. Mai an. Nun stehen weitere Personalien fest: Penzels Stelle in Chemnitz soll am 1. Juli Carsten Kaempf übernehmen. Er war bisher Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei. Diese Funktion werde neu ausgeschrieben, hieß es.