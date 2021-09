In der Affäre um den Munitionsdiebstahl durch Spezialkräfte der sächsischen Polizei gibt es einem Untersuchungsbericht zufolge keinen rechtsextremen Hintergrund. Zu diesem Ergebnis kommt eine unabhängige Expertenkommission, die Sachsens Innenminister Roland Wöller mit der Untersuchung der Spezialeinheiten beauftragt hatte. Dem Bericht zufolge waren persönliche Motive der Beteiligten und Mängel in der Dienstaufsicht die Hauptursache für die begangenen Straftaten.

Durch Personalabbau sei es auch in Sachsen zu personellen Engpässen in der Polizei gekommen, so Eichele. Einsparungen bei der Bundeswehr hätten Auswirkungen auf Schießplätze gehabt. Dem sächsischen MEK attestierte er eine hohe Einsatzbelastung. Das Kommando habe Nebenaufgaben übernehmen müssen. Die Fortbildung sei deshalb vernachlässigt worden, heißt es in dem Bericht. Für Verbindungen zu rechtsextremistischen Netzwerken gebe es keine Belege. Der Bericht selbst ist Verschlusssache. Medienvertretern wurde aber eine Zusammenfassung mit Handlungsempfehlungen präsentiert.