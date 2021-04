Die Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) konnten Besucherinnen und Besucher per Online-Anmeldung und Negativtest besuchen. Im März sei die Nachfrage nach Online-Tickets für die Alten Meister noch hoch gewesen. "Zu dem Zeitpunkt hatten wir an den Wochenenden eine 100-prozentige Auslastung. Wir konnten 600 Personen nach dem Hygienekonzept in die Alten Meister lassen", erklärte der kaufmännische Direktor, Dirk Burkhardt, MDR SACHSEN. Obwohl die wirtschaftliche Lage schlecht gewesen sei, hätten in den letzten Wochen durch die Besucherinnen und Besucher 30 Prozent der Kosten wieder eingespielt werden können.