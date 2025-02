Es ist teilweise schwierig, die Anzeichen dafür von den Anzeichen einer psychischen Störung, insbesondere einer Depression, zu trennen. Meist merkt man es am sozialen Rückzug, wenn die Person nicht mehr am sozialen Leben teilnimmt, nicht mehr in der Freundesgruppe unterwegs ist, obwohl sie es früher war. Wenn Offenheit und Redseligkeit zum Beispiel plötzlich vermindert sind. Oder wenn man merkt, dass die Person immer häufiger in der Schule oder auf Arbeit fehlt.



All das sind Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Das muss keine verdrängte Schwangerschaft sein, kann aber ein Indiz sein, dass es Probleme gibt, auch psychischer Art. Dann wäre es wichtig, soziale Unterstützung zu leisten.