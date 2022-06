Die Verbeamtung sächsischer Lehrkräfte hat seit 2019 zu deutlich mehr Einstellungen in den Schuldienst geführt. Das geht aus einem am Dienstag vorgestellten Gutachten des Berliner Forschungs- und Beratungsunternehmen Interval hervor. Das sächsische Kultusministerium hatte das Unternehmen damit beauftragt.

Die Gutachter empfehlen, dass Sachsen die Frist für Verbeamtungen auf die Zeit nach 2023 verlängert. Die Gutachter rechnen sonst mit deutlich weniger Nachwuchslehrkräften an sächsischen Schulen. In diesem Schuljahr wären ohne Verbeamtung, so das Gutachten, 381 Lehrkräfte weniger eingestellt worden. Das sieht der Kultusminister ebenso. "Ohne die Verbeamtung entsteht ein Lehrerdelta, was wir nicht anders ausgleichen können. Das hätte fatale Folgen für die Bildungsqualität in Sachsen", sagte Piwarz.