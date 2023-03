Auch in sächsischen Pflegeheimen können Bewohnerinnen und Bewohner jetzt telemedizinisch betreut werden. Dafür wird ein seit 2019 in Oberlausitzer Pflegeheimen erprobtes Telemedizin-Projekt auf ganz Sachsen ausgeweitet. Dabei können zu dem Gespräch mit dem Hausarzt bei Bedarf Fachärzte zugeschaltet werden. Bestimmte ärztliche Leistungen wie etwa die Versorgung einer Wunde, Impfungen oder der Wechsel eines Katheters wird vom Pflegepersonal übernommen. Grundlage ist die elektronische Visite per Computer, Laptop oder Smartphone.