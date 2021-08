Im April 2002 übergab er an Nachfolger Georg Milbradt. Nach dem Abschied vom "Thron" wurde es stiller um Biedenkopf, ganz still aber nie. Denn schon immer galt der Jurist und eigenwillige Denker in Konfliktfällen als Retter in der Not. Auf Wunsch des damaligen SPD-Kanzlers Gerhard Schröder ging er 2004 in den Ombudsrat für Hartz IV. Später setzte er als Vermittler im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn Signale. 2017 verursachte Biedenkopf Aufsehen, als er im Interview mit der Wochenzeitung Die ZEIT mit Blick auf den damaligen sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich sagte, er sorge sich um sein Lebenswerk. Biedenkopf machte Tillich für die Verluste der CDU bei der Landtagswahl mitverantwortlich. Kurze Zeit später kündigte Tillich seinen Rücktritt an.