Wie gut die Mini-Sonnenfinsternis am Sonnabend in Sachsen zu sehen ist, hängt vom Ort und vom Wetter ab. MDR-Wetterexpertin Susanne Langhans sagt: "Natürlich gibt es bei durchziehenden Wolkenfeldern auch mal Lücken. Allerdings werden das am Sonnabend voraussichtlich am Mittag nur mal ein paar Minuten sein. Es ist also definitiv Glück nötig, dass so eine Lücke genau zum richtigen Zeitpunkt auch den Blick auf die partielle Sonnenfinsternis freigibt." Den Höhepunkt der partiellen Sonnenfinsternis gibt es zwischen 12:15 Uhr und 12:19 Uhr.