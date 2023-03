Busse , die ausfallen, Straßenbahnen, die zu spät kommen – jedes zweite Verkehrsunternehmen in Deutschland habe im vergangenen Jahr den Fahrbetrieb einschränken müssen, sagt Eike Arnold vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.

Grund sei ein enormer Personalmangel, der mittlerweile jedes Unternehmen erreicht habe, so Arnold. Pro Jahr suchte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen branchen- und bundesweit 8.000 neue Fahrerinnen und Fahrer für Bus und Straßenbahn: "Das liegt einfach daran, dass die Kolleginnen und Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand gehen und die müssen ersetzt werden, damit der Fahrplan auch gefahren werden kann. Da geht es also nur um den Status quo beim ÖPNV-Angebot. Da geht es noch nicht darum, dass wir erheblich wachsen wollen, um einen erheblichen Beitrag für das Erreichen der Klimaschutzziele leisen zu können", sagt Arnold.