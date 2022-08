Nahverkehr Das denken Bahnkunden und Anbieter übers Ende des 9-Euro-Tickets

In der Nacht vom 31. August zum 1. September endet das 9-Euro-Ticket. Erste Auswertungen zeigen positive Effekte – wie eine bessere Klimabilanz. Auch Bahnkunden sprechen trotz großem Gedrängel in den Zügen von einer sinnvollen politischen Maßnahme und hoffen auf eine Nachfolgelösung. Bundesfinanzminister Lindner stellte eine solche Fortsetzung am Mittwoch in Aussicht.