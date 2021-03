Die Historikerin Nancy Aris ist vom Landtag zur neuen sächsischen Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur gewählt worden. Aris, Jahrgang 1970, stammt aus Ostberlin und tritt am 1. Mai dieses Jahres die Nachfolge von Lutz Rathenow an. Sie studierte Sprachen (Russisch und Polnisch) sowie Neueste Geschichte in Berlin, Moskau und Wroclaw. Sie promovierte zur Geschichtsschreibung im Stalinismus. Seit 2003 war sie stellvertretende Landesbeauftragte für SED-Diktatur und legte seitdem mehrere Publikationen vor, darunter zur Geschichte des Kaßberg-Gefängnisses in Chemnitz.