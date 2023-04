Wer Karpfenteiche gezielt trockenlegt, tut etwas Gutes für den Natur- und Artenschutz. Zu diesem Ergebnis kommt das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie nach einer Untersuchung in Ostsachsen. Die sogenannte Sömmerung sei deshalb in das Förderprogramm von Teichen aufgenommen worden. Auf trockengelegten Flächen habe man innerhalb von zweieinhalb Vegetationsperioden fast 230 Pflanzenarten nachweisen können.

Darunter befindet sich der Rions-Wasser-Hahnenfuß, der lange Zeit in Sachsen als verschollen galt. Mehr als zehn Prozent der gefundenen Pflanzen stünden auf der Roten Liste, teilte die Behörde mit. "Auch für eine Vielzahl von Insekten sind gesömmerte Teichflächen ein attraktiver Lebensraum. 29 Wildbienen-, 13 Tagfalter-, 18 Libellen- und acht Heuschreckenarten nutzten die Versuchsflächen."

Dem Landesamt zufolge war die Sömmerung über Jahrhunderte fester Bestandteil der Teichwirtschaft. Dabei habe man nicht bewirtschaftete Teiche als Anbaufläche für Feldfrüchte oder als Viehweide genutzt. "Die Tests ergaben, dass das verringerte Wasserdargebot in Zeiten zunehmend häufiger auftretender wasserarmer Sommer besser eingesetzt werden kann, wenn ein Teil der Teiche trockengelegt wird. Davon profitieren die übrigen Teiche mit ausreichend hohen Wasserständen." Das vorhandene Wasser wird dort den Angaben zufolge von der jeweiligen Teichwirtschaft hineingeleitet. Der Begriff Wasserdargebot gibt an, welche Mengen an Grund- und Oberflächenwasser potentiell genutzt werden können.