Die Gründe für die Nominierungen lägen laut Neumerkel bei den Schwesterfirmen Voxenergie und Primastrom GmbH aus Berlin in der fragwürdigen oder gar verbotenen Kundenakquise mit wettbewerbswidrigen Telefonanrufen. "Infolgedessen kommt es zunehmend zu ungewollten Anbieterwechseln", sagte sie. "Es werden am Telefon falsche Tatsachen seitens der Anrufer vorgespiegelt, die Verbraucher erhalten, unklare Abrechnungen werden mit Schreiben irregeführt. Natürlich bekommen die in Folge auch unberechtigte Mahnungen."