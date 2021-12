Der Negativpreis "Prellbock" der sächsischen Verbraucherzentrale geht in diesem Jahr an die Vodafone Deutschland GmbH. In einer Online-Abstimmung, an der sich mehr als 2.700 Verbraucherinnen und Verbraucher beteiligten, setzte sich der Telekommunikationsanbieter gegen Voxenergie, Primastrom und die Sparkassen Zwickau und Vogtland durch. Nach Angaben der Verbraucherschützer erhielt das Unternehmen mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen.



Für Andreas Eichhorst, den Vorstand der Verbraucherzentrale Sachsen, ist das kaum verwunderlich. Vodafone sei ein Dauerbrenner in der Rechtsberatung. Probleme mit den Verträgen des Anbieters gehörten zum Alltag der Verbraucherschützer.