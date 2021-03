Sachsen verschärft erneut die bestehenden Corona-Regeln, lässt aber in einigen Bereichen auch mehr Freiheiten unabhängig von den Corona-Neuinfektionen zu. Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte nach einer Kabinettssitzung in Dresden, Landkreise und Kreisfreie Städte sollten die Möglichkeit zur inzidenzunabhängigen Öffnung von Click-and-Meet-Angeboten, Zoos, Tier- und botanischen Gärten sowie Museen, Galerien oder Gedenkstätten erhalten. Voraussetzung sei, dass die maximale Bettenkapazität von 1.300 Krankenhausbetten mit Covid-19-Patienten auf Normalstation nicht erreicht sei. Kunden und Besucher müssen zudem ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorlegen.

Maskenpflicht ab Klasse fünf und Ausweitung der Testpflicht

Mit der neuen Verordnung, die vom 1. bis 18. April gilt, weitet Sachsen die Testpflicht in bestimmten Bereichen aus. Lehrer, Erzieher und Schüler sollen zweimal pro Woche getestet werden, auch in Kitas und Grundschulen. Zugleich solle für alle Jahrgänge die Pflicht zum Schulbesuch bis zum 18. April ausgesetzt werden. Die Eltern und Schüler sollen entscheiden, ob die Kinder zum Präsenzunterricht in die Schule gehen oder zu Hause lernen.

Trotz steigender Infektionszahlen wollen wir den Kindern und Jugendlichen den Kita- und Schulbesuch ermöglichen. Christian Piwarz Kultusminister

Für Schüler und Schülerinnen gilt ab der fünften Klasse nach den Osterferien ab 12. April eine Maskenpflicht auch im Unterricht, möglich sind medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen oder FFP2-Masken.

Die Masken für Schüler ab Klasse 5 sollen nicht von den Schulen gestellt werden. Bildrechte: imago images/Rupert Oberhäuser In Sachsen waren zuletzt in mehreren Landkreisen mit hohen Inzidenzwerten Schulen und Kitas geschlossen worden. Bislang war dies vorgeschrieben, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt an fünf Werktagen überschritten wurde.

Keine Notbremse bei Kontaktbeschränkungen

Private Zusammenkünfte bleiben auf zwei Hausstände beschränkt, wobei insgesamt nicht mehr als fünf Personen zulässig sind. Kinder unter 15 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Das gilt auch bei entsprechender mehrtägiger Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 100.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer und Gesundheitsministerin Petra Köpping nach den Bund-Länder-Beratungen angekündigt, künftig verstärkt auf eine Testpflicht zu setzen und damit unabhängig von der Zahl der Neuinfektionen etwa den Besuch von Zoos, Museen und Galerien zu ermöglichen.

Wochen-Inzidenz in Sachsen bei knapp 200

Unterdessen verschärft sich die Corona-Situation in Sachsen kurz vor Ostern deutlich. "Die Lage ist wirklich ernst", sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping. So stieg am Montag nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auf rund 200. Nur die Stadt Leipzig liegt noch knapp unter der kritischen 100er-Marke. Im Vogtland etwa stieg der Inzidenzwert auf 424. In vielen Regionen Sachsens mussten Lockerungen bereits wieder zurückgenommen werden.

Weitere informationen folgen in Kürze