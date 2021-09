Seuchenbekämpfung Sachsen weitet Maßnahmen gegen Afrikanische Schweinepest aus

Trotz umfangreicher Schutzmaßnahmen entlang der Grenze zu Polen weitet sich die Afrikanische Schweinepest in Sachsen weiter aus. Ab sofort gilt auch in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in Dresden eine Untersuchungspflicht.