Laut Puchmüller wurden bereits viele Millionen Euro investiert, unter anderem in Lärmschutzfenster an Wohngebäuden. Es gebe festgelegte Gebiete, in denen diese Fördermaßnahmen möglich seien. "Aber natürlich kann man diese Regeln, die es gibt, auf den Prüfstand stellen und gucken, ob es zeitgemäß ist, ob das passt", sagt er. "Und so verstehe ich auch meine Aufgabe, anhand von speziellen Beispielen aus der betroffenen Bürgerschaft möglicherweise hier die eine oder andere Anpassung vorzunehmen."