Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) hat am Montag Martin Uebele zum neunen Generalstaatsanwalt in Sachsen ernannt. Der 62-Jährige war zuletzt Präsident des Landgerichts Dresden und arbeitete zuvor seit 1991 in Sachsen als Staatsanwalt und Richter. Uebele stammt aus Baden-Württemberg. Er folgt auf Hans Strobl, der knapp fünf Jahre im Amt war.