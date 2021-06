Sachsen will die Energiewende voranbringen. Dafür hat das Kabinett am Dienstag in Dresden ein Energie- und Klimaprogramm beschlossen. Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) sprach von einem "Meilenstein" und einem der wichtigsten Vorhaben der schwarz-grün-roten Koalition. Das neue Programm ersetzt das 2012 verabschiedete und veraltete Energie- und Klimaprogramm der Regierung und regelt die strategische Ausrichtung der Energie- und Klimapolitik bis zum Jahr 2030. Bislang liegt der Freistaat beim Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien mit 25 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 40 Prozent.