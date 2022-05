In Sachsen können Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs ab dem 1. Juni das 9-Euro-Ticket nutzen. Es wird in den Monaten Juni, Juli und August angeboten und gilt deutschlandweit für Fahrten mit Bussen, Straßenbahnen und im Regionalverkehr der Eisenbahn in der 2. Klasse. Auch Fähren und einige Schmalspurbahnen können mit dem Ticket genutzt werden. Für jeden Monat wird ein extra Ticket ausgestellt.