Das 9-Euro-Ticket ist in Sachsen ein Verkaufsschlager: Allein in Dresden und Leipzig sind bereits rund 240.000 Tickets verkauft worden. Etwa 140.000 wurden an Leipziger Verkaufsstellen ausgegeben, sagte der Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), Marc Backhaus, der Deutschen Presseagentur. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben am Freitag offiziell die 100.000er-Marke geknackt. Dabei können sich die Dresdner den Angaben nach sogar über 1.000 zusätzliche Abokunden für Juni, Juli und August freuen.