Auch bei der Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG) und in der Landeshauptstadt Dresden war die Nachfrage am Montag groß. An den Automaten der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) bildeten sich Schlangen, so ein Sprecher. "Vielleicht haben die Kunden Angst, das Ticket könnte irgendwann ausverkauft sein. Das wird aber nicht passieren", sagte er. Schon mehr als 1.000 Kundinnen und Kunden hätten ein Abo abgeschlossen. Die DVB locken mit dem Angebot, dass diejenigen, die jetzt ein Abo abschließen, im Juni, Juli und August komplett kostenlos fahren.



Mit einer Panne ist der Verkauf bei der CVAG gestartet. Wie Unternehmenssprecherin Juliane Kirste sagte, konnten aufgrund einer technischen Störung an allen Automaten keine 9-Euro-Tickets erworben werden. In den Servicestellen funktionierte es.