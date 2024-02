Neie Silberstadt Könschin gsucht

Freiberg sucht änne neie Silwerschtadtgeenichin. Solche, die das wärn wolln, genn sich bewärm un ihre Unterlaachen ans Biero vom Owerberchermeester schiggen, ’s geht noch bis Ende Februar. Dr Endausscheid geht dann im Mai im Freiberscher Tivoli iewer de Biehne. un wenn’s Bergschtadtfest eröffnet wärd, griechtse ooch noch ihre Grone off Gobb. Amtszeit is ä Jahr un de Silberstadt-Könschin is dann Botschafterin fier de Schtadt. Bewärm genn sich alle Fraun, die in Freiberg off de Wält gam, hier lähm oder ooch schtudiern.

Leipsch: ’S Landgericht vorhandelt gechen än mutmaßlichen Einbrecher

Offm Landgericht in Leibzsch muss sich heite ä Deitscher wächen schwärn Einbruchdiebschtahls vorantworten. In fimf Wohnungn un in änner Arztbraxis soller neigemacht sinn. Geglaut hattr diverses Gelumbe im Wert von ä baar dausend Euro, un aus dr Arztpraxis hattr Blangorezepte un ä Arztschtämbel mitgähnlassen. Dr Beschuldchte hat schon von ä Schäffengericht ne Haftschtrafe offgebrommt gegricht, un nu wärn ihm noch ä baar weitere Fälle zur Last geleecht. Dafier is nu ’s Landgericht zuschtändch.

Vordacht off illegaale Wolfsdeedungen in Saggsen