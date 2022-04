Am Sonntag ist die 23. Auflage des Oberelbe-Marathons gestartet. Bereits gegen 9:20 Uhr machten sich nach Angaben des Veranstalters die Läuferinnen und Läufer auf den Weg. Etwa 3.500 Sportler sind den Angaben zufolge in diesem Jahr an den Start gegangen. In den vergangen zwei Jahren musste die Veranstaltung coronabedingt ausfallen. Zahlreiche Musikgruppen sorgen an der Strecke für stimmungsvolle Begleitung und feuern die Athleten beispielsweise mit Trommeln an.