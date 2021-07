In der sächsischen Regierungskoalition gibt es Streit über die Beteiligung des Freistaats an einem Rettungsschirm für den öffentlichen Personennahverkehr. Nach Informationen von MDR SACHSEN geht es um die Höhe der finanziellen Beteiligung des Freistaats. Der ÖPNV hat in der Corona-Krise zum Teil massive Verluste hinnehmen müssen.

Vor diesem Hintergrund hat der Bund bereits zugesagt, die Nahverkehrsunternehmen in diesem Jahr mit insgesamt einer Milliarde Euro zu unterstützen. Diskutiert wird nun über den Eigenanteil der Länder. Nach Informationen von MDR SACHSEN plädiert das Wirtschaftsministerium dafür, dass das Land den sächsischen Anteil der Fördersumme in Höhe von 72 Millionen Euro komplett übernimmt. Die Kommunen sollen nach dem Willen des SPD-geführten Hauses nicht beteiligt werden.

Das Finanzministerium steht jedoch auf der Bremse. Der ÖPNV-Rettungsschirm müsse aus dem Coronabewältigungsfonds bezahlt werden. Es sei unklar, ob in diesem noch genügend Geld für eine solche Maßnahme zur Verfügung stehe, teilte das Finanzministerium auf Anfrage mit. Eigentlich sollten bereits in dieser Woche Details zum ÖPNV-Rettungsschirm bekannt gegeben werden. Inzwischen heißt es, dass das Kabinett sich erst in zwei Wochen mit dem Thema befassen will.