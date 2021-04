Die Zahl der Öko-Betriebe sowie der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Flächen in Sachsen haben im Jahr 2020 weiter zugenommen. Wie das Landwirtschaftministerium mitteilte, ergab eine Auswertung durch die Öko-Kontrollstellen, dass im Freistaat insgesamt 1.316 Unternehmen in der ökologischen Landwirtschaft bzw. in den Bereichen Verarbeitung, Lagerung, Import und Handel tätig sind. Das waren den Angaben zufolge 72 Unternehmen mehr als im Jahr 2019.