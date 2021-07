Da im ersten Halbjahr in Sachsen zudem zwölf Windkraftanlagen abgebaut worden sind, ging der Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung um sechs Megawatt zurück. Damit ist Sachsen das einzige Bundesland mit einem Rückgang.

In ganz Deutschland wurden in diesem Jahr bisher 240 neue Windenergie-Anlagen aufgebaut. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das eine Steigerung von 62 Prozent. Auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen kamen neue Windräder hinzu.