Obwohl die Bundesregierung gemeinsam mit der Industrie daran arbeitet, dass Öl via Tankschiff nach Rostock oder Danzig gebracht und von dort in eine bestehende Pipeline eingespeist werden kann, sieht Wirtschaftswissenschaftler Prof. Joachim Ragnitz vom ifo-Institut Dresden bei diesem Vorgehen Unwägbarkeiten. "Die große Unsicherheit ist dann aber: Wie reagiert Russland? Schließlich gehört denen die Raffinerie in Schwedt, so dass sie sagen könnten: Nicht-russisches Öl verarbeiten wir hier nicht", beschreibt Ragnitz ein mögliches Szenario.