Hohe Einnahmeausfälle wegen Corona Sachsen spannt zweiten Rettungsschirm für ÖPNV auf

Sachsen legt in der Corona-Krise einen zweiten Rettungsschirm für den öffentlichen Personennahverkehr auf. Auch in diesem Jahr soll es damit einen Ausgleich der pandemiebedingten Einnahmeausfälle geben, wie Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) am Dienstag in Dresden nach einer Sitzung des Kabinetts ankündigte.