Nah- und Fernverkehr Sachsens ÖPNV rollt nach Streik wieder an

Nach dem bundesweiten Großwarnstreik läuft der öffentliche Verkehr in Sachsen wieder an. Vereinzelt könne es am Dienstagvormittag im Fernverkehr der Deutschen Bahn noch zu Einschränkungen kommen, teilte ein Bahn-Sprecher mit. Montagnachmittag war der Nahverkehr im Großraum Dresden langsam wieder gestartet, wie ein Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) bestätigte. Auch die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) und die Länderbahn nahmen bereits am Montagnachmittag ihren Betrieb nach und nach wieder auf. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) gehen davon aus, dass der ÖPNV am Dienstag wie gewohnt fährt.