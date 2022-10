"Öhrchen"-Podcast Ideengeberin Marion Waldhauer im Interview

Was hast Du alles mit Daniel erlebt?

In der ersten Staffel lernen wir uns alle kennen - also ich Daniel, Daniel das Mikrofon und wir drei gemeinsam die Orte direkt vor unserer Haustür. Wir reisen durch Dresden, machen eine Safari in Leipzig und gehen mit kostbarem Blech in Zwickau auf Tuchfühlung. Aber es ist immer mehr als nur ein Spaziergang, wo wir von A nach B gelangen. Wir treffen auf charmante Menschen, die uns in ihre private Welt einlassen oder uns an ihrer Arbeit teilhaben lassen. Das heißt, wir entdecken nicht nur Orte, sondern auch Kunst und Kultur, Entspannung und Abenteuer. Und alles mit einer gehörigen Portion Leichtigkeit. Wir wollen unterhalten und Lust machen, selbst diese oder ähnliche Dinge zu erleben.



Außerdem ist es auch für mich eine persönliche Reise. Daniel ist der erste blinde Mensch, mit dem ich verreise. Ich habe viele Fragen, aber Daniel hat mich während keiner der Folgen gebissen. Er erklärt mit Witz und Ausdauer. Nach den vier Folgen hat sich bei mir ganz privat etwas geändert. Ganz langsam nehme ich andere Details meiner Umwelt wahr: Habe ich zum Beispiel bei einem Stadtbummel früher nicht darauf geachtet, was alles so kreuz und quer im Wege steht, fällt es mir jetzt auf. Und ich bin mir sicher: Es gibt viel zu lernen.

Hat sich auch Dein Hören verändert?

Ich bin zu Beginn davon ausgegangen, dass Blinde komplett anders hören als Sehende. Allerdings musste ich feststellen, dass es im Alltag einfach mal richtig laut und alles wuselig ist. Wenn man da dann versucht, herauszuhören, wo vielleicht ein Gegenstand im Weg steht, ist man wahrscheinlich entweder längst dagegengelaufen oder hat durch die vielen Reize den Schallschatten überhört. Ich muss sagen, wer sich in all dem Chaos jeden Tag seinen Weg bahnt – Respekt!



Außerdem interessant war, was alles so zu hören ist, wenn das Auge nicht dabei ist. Wenn ich einem Gesprächspartner auf einem belebten Platz gegenüberstehe und wir uns unterhalten, nehme ich den Rest vom Platz nur im Hintergrund wahr. Mein Auge erzählt mir, was mein Gegenüber gerade macht und hilft auch, das Gesagte zu verstehen. Dazu kommt mein Aufmerksamkeitsfilter und damit ist die andere Welt da draußen ausgesperrt. Wenn ich mir jetzt die Tonaufnahme anhöre, muss ich erstmal entziffern, woher, warum und was ein Geräusch zusätzlich zur Sprache macht. Und es ist erstaunlich, was so ein Platz alles an Details bietet, was man vor Ort gar nicht bewusst wahrgenommen hat.

Wie hast Du die Protagonisten und Orte gefunden?