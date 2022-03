Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am Montagabend Sachsens Olympioniken empfangen und ihnen zu ihren besonderen Leistungen bei den Olympischen Winterspielen "Peking 2022" gratuliert. Zusammen mit Innen- und Sportminister Roland Wöller sowie dem Chef des Olympiastützpunktes Sachsen, Thomas Weise, ehrte Kretschmer die Medaillengewinner Francesco Friedrich (Gold Zweierbob, Gold Viererbob), Candy Bauer (Gold Viererbob), Katharina Hennig (Gold Skilanglauf-Teamsprint, Silber Skilanglauf-Staffel), Axel Jungk (Silber Skeleton) sowie Eric Frenzel (Silber Nordische Kombination Teamwettbewerb).

Sachsens Olympioniken hatten zu den olympischen Winterspielen in Peking insgesamt acht Medaillen in Einzel- oder Teamwettbewerben errungen. Das Team Deutschland erkämpfte sich insgesamt 27 Medaillen und damit den zweiten Rang im Medaillenspiegel hinter Norwegen.

Sächsische Olympioniken auf der Bühne: Candy Bauer (l-r), Bobpilot Francesco Friedrich, Skeletonpilot Axel Jungk, Nordisch-Kombinierer Eric Frenzl und Langläuferin Katharina Hennig nehmen in der Staatskanzlei in Dresden die Glückwünsche vom Ministerpräsident entgegen. Bildrechte: dpa

Einen historischen Erfolg feierte Francesco Friedrich: Der für den BSC Sachsen Oberbärenburg startende Pirnaer agierte nicht nur als deutscher Fahnenträger, sondern sicherte sich auch Gold im Zweierbob. Mit dem Erfolg besiegelte Friedrich als letzter Pilot im Eiskanal den ersten olympischen Dreifacherfolg einer Nation in der Bobgeschichte. Am Finaltag der Olympischen Spiele legte Friedrichs Team ergänzt um Anschieber Candy Bauer (BSC Sachsen Oberbärenburg) und den gebürtigen Leipziger Alexander Schüller mit einer weiteren Goldmedaille im Viererbob nach.

Die Olympischen Winterspiele im Rückblick: Bobanschieber Candy Bauer (l-r), Bobpilot Francesco Friedrich, Skeletonpilot Axel Jungk, Nordisch-Kombinierer Eric Frenzl und Langläuferin Katharina Hennig werden in der Staatskanzlei in Dresden geehrt. Bildrechte: dpa

Im Medaillenrausch von Peking sorgte Katharina Hennig vom WSV Erzgebirge Oberwiesenthal für eine der großen Überraschungen. Nach ihrem Erfolg mit Silber in der Skilanglauf-Staffel setzte die 25-Jährige aus Annaberg-Buchholz noch einen drauf und holte im Langlauf-Teamsprint mit Victoria Carl überraschend Gold.

Der große Coup gelang auch Denise Herrmann: Die Oberwiesenthalerin stand am Ende des Einzelwettbewerbs im Biathlon ganz oben auf dem Podest. Damit ist sie die erst zweite deutsche Wintersportlerin mit Edelmetall in zwei verschiedenen Sportarten, denn 2014 hatte sich Herrmann mit der Langlauf-Staffel eine Medaille gesichert. Geballte Frauenpower in der Biathlon-Staffel rund um Hermann sorgte anschließend auch noch für den Gewinn von Bronze.